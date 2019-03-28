〈南部〉吸引青年移居屏東 縣府三箭齊發

2019-03-28

〔記者羅欣貞／屏東報導〕鼓勵青年到屏東就業、創業及購屋定居，促進屏東產業發展，屏東縣政府三箭齊發，推出「屏東好貼薪」、「縣府挺起家」、「青創好夥伴」政策，前兩項昨天公告開放申請，其中符合「好貼薪」資格者每月縣府貼薪五千元，最多六萬元，申請截止日至今年十二月十五日，第一年有六百個名額。

屏東縣長潘孟安表示，為鼓勵青年到屏東發展，勞工處、農業處、城鄉處、財稅局合作規畫三項政策，協助青年就業、創業、安居在屏東，讓年輕人留在屏東、生活在屏東。

好貼薪 每月貼薪5千共6萬元

「屏東好貼薪」為「移居穩定就業獎助試辦計畫」，年滿十五歲至四十四歲以下，只要自今年一月一日起戶籍遷移到屏東並於屏東工作者，或戶籍在屏東從外地返鄉工作者，工作滿六個月及十二個月，勞保投保薪資級距達兩萬八千八百零一元以上，得申請共六萬元獎助金，即每月貼薪五千元，預計獎助六百人。

挺起家 購屋貸款成數高、利率低

「挺起家」是縣府與農業金庫合作的「屏東縣民就業購屋貸款優惠專案」，凡設籍屏縣且在地就業，年齡二十歲以上未滿五十歲，申請人、配偶及未成年子女均無自有住宅，購屋貸款成數最高百分之八十五，利率百分之一．六五，另加碼購屋裝潢和添購家電最高一百萬元貸款，利率百分之一．二九，後者名額一百戶。

青創好夥伴 最高貸款兩百萬元

「青創好夥伴」已於二○一五年前後推出，針對創業青年設有「青年學院」，提供課程、創業空間及貸款，設籍四個月以上、年齡二十歲以上六十五歲以下，於屏縣經營小規模商業或中小企業，最高貸款額度兩百萬元；另「農業大學」的從農貸款，則為設籍屏縣年齡五十歲以下，且參加農大專修班訓練結業，可申請最高三百萬元貸款。

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