〈台北都會〉《2020總統、立委選舉藍綠初選》國民黨7議員表態挺韓 民進黨挺英挺賴未發酵

2019-03-28

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨正進行二○二○立委參選人黨內初選，在多人競爭的選區中，截至昨天，表態要高雄市長韓國瑜選總統的參選人高達七位，挺前新北市長朱立倫只有一人，形成強烈對比。爭取國民黨禮讓的新黨議員潘懷宗酸說，風向在哪邊，政治人物西瓜偎大邊。至於民進黨則多個選區未浮出參選人，挺總統蔡英文、或前行政院長賴清德話題並未發酵，一片沉默。

表態要國民黨徵召韓國瑜選總統的立委初選參選人包括第七選區（信義）的議員王鴻薇、第六選區（大安）的王欣儀、第五選區（萬華、中正）的鍾小平。其中，王鴻薇挑戰的立委費鴻泰也挺韓，王發起韓選總統連署、三天破五萬份，費則找韓拍「恭喜發財」公車廣告。

潘懷宗酸西瓜偎大邊

王欣儀昨宣布其「徵召韓國瑜 全台發大財」連署破六．二萬份，較勁意味濃。第六選區其他參選人則有被歸類為黨主席吳敦義人馬的歐陽龍、朱派不分區立委林奕華、前行政院發言人鄭麗文、前外交官介文汲。為了挺韓，介文汲日前在臉書罵外交部沒積極幫韓出訪新加坡，被外交部反嗆，想選立委提升個人知名度卻傷害了外交部。

此外，第一選區初選參選人、丁守中前發言人詹為元也說，韓選總統是目前黨員、基層反映，考慮勝選即戰力，應派最強的人。第一選區參選人、中常委曾文培則表態，若吳敦義要徵召韓參選，大家沒話講，相信黨內也沒有人可叫牌。該區新黨參選人潘懷宗則酸說，風向在哪邊，他們可能知道這樣比較容易被提名，政治人物西瓜偎大邊。

朱派的林奕華表示，「我不否認初選很多人會搭這個風（韓流），但我不會當成立委選舉主軸，選舉還是看個人」。她坦言，韓國瑜聲勢最高，但若韓有意願，黨中央就乾脆直接徵召，大家客觀看選情，她不會在黨內說什麼。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/