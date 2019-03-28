〈台北都會〉《台北》3連鎖店現煮咖啡 日喝2杯咖啡因超標

2019-03-28

〔記者陳曉宜／台北報導〕每天一杯咖啡已是現代人上班前必備飲料，但根據義美食品安全研究所咖啡研究室檢驗分析市售十一種連鎖店現煮咖啡，咖啡因含量都在九十至二三○毫克，有三種喝兩杯就會超過每天四百毫克攝取上限；為降低苦澀感採重度烘焙，則會導致對人體有益的綠原酸（抗氧化的多酚類化合物）降低、咖啡因增加，其中某國際知名品牌連鎖店咖啡的綠原酸最低，超商型的咖啡因均偏高。

美國食藥局建議 成人每天上限400毫克

根據美國食品藥物管理局建議，健康成人攝取咖啡因上限為每天四百毫克。義美食品安全研究所昨發布研究報告指出，兩週前進行市售十一種連鎖店現煮咖啡檢驗分析發現，咖啡因含量低於一百毫克只有兩種，介於一百至兩百毫克有六種，高於兩百毫克的有三種，且多為連鎖超商咖啡。主任張士強博士分析，咖啡因多寡與咖啡豆烘焙及沖煮方法有關，由於連鎖超商咖啡豆多是統一烘焙與半自動沖泡，時間較長，連鎖咖啡店多是現場沖煮時間較短，咖啡因殘留較少。

若採重度烘焙 綠原酸降到原豆的1/10

張士強表示，咖啡中的綠原酸為抗氧化的多酚類化合物，對身體有益。但至今檢驗分析發現，咖啡豆的烘焙、咖啡的沖煮方式，會對咖啡因和綠原酸的殘留多寡產生影響，兩者的殘留量高低會同時增加、同時減少；而綠原酸會讓咖啡具有苦澀感，市售咖啡通常為降低苦澀感，會採取中度或重度烘焙，但綠原酸也因此降到只剩原豆的四分之一和十分之一。

水質不影響咖啡因、綠原酸多寡

另外，一杯咖啡九十八％以上都是水，義美食品安全研究所也特別針對九種水質沖煮咖啡進行實驗，包括逆滲透水、去離子水、蒸餾水、過濾水、萃茶水、三種不同廠牌之鹼性水以及自來水，結果發現，並沒有特定水質能萃出較多綠原酸或咖啡因，只有口感和適飲性有些差異。所以張士強說，水質並不會影響咖啡因和綠原酸的多寡。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/