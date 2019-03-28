〈台北都會〉捐復康巴士貼哆啦A夢 圓母遺願

2019-03-28

〔記者何玉華、俞肇福／新北報導〕家住板橋區的方復璠女士，為了完成媽媽方賀英玉囑咐的助人遺願，昨與丈夫黃敦正到新北市政府捐贈一輛復康巴士；方復璠說，因為媽媽長得「胖乎乎」，對孩子的需求幾乎有求必應，鄰居都稱呼「哆啦Ａ夢婆婆」，因此請車商在復康巴士的車身貼上哆啦Ａ夢貼紙，表達對母親的懷念之情。

方復璠表示，媽媽年輕時在電子工廠當作業員，後來又擔任保母分擔家計，把省吃儉用的積蓄用來助人，媽媽前年中風，經常使用復康巴士或無障礙計程車往返醫院復健，往生前囑咐要把積蓄用來助人，日前已經捐贈一輛復康巴士給台東基督教醫院、十二張醫療床給創世基金會苗栗分院，第二輛復巴捐給新北市政府。

另外，國際獅子會300A2區與國際工商經營研究社聯合會（簡稱IMC）發起「獅子會＆IMC鐵騎環台送暖行」活動，號召獅友及IMC社友募集善款，六十三位企業人士騎自行車環台，把募集的善款五百萬元分送給全台九十二所學校、九百多位清寒學子。

熱血騎士們昨抵達基隆市，致贈八斗國小、五堵國小、百福國中清寒學子，每校十人、每人五千元獎學金，鼓勵學子們在艱困環境中努力學習。

此外，基隆高中學生何品樺來自低收入戶，大學學測國文、英文、數學、自然四科總成績五十三級分，雖然參加台灣大學的希望入學申請未獲錄取，大學繁星推薦又因轉學生而資格不符，但他仍繼續努力，大學申請入學第一階段成績昨天公布，何品樺一口氣通過清華大學、成功大學、政治大學、中央大學與中正大學五所大學的資訊相關科系。

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