〈台北都會〉基隆單向二車道內線 擬開放機車行駛

2019-03-28

〔記者林欣漢、盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府昨表示，為增加機車通行空間，將開放單向二線車道路段的內線車道供機車行駛，近日實施。另外，基隆市老年人口超過十五％，市議員莊敬聖反映中山區沒有公車可到長庚醫院或部立基隆醫院，老人看病轉車非常不便，建議開闢跨區域的醫療公車；市公車處長陳新埤表示，將研議利用現有的路線來調整，延駛到基隆長庚醫院。

市府交通旅遊處副處長王英哲指出，單向二線車道內側目前禁行機車，是因為路邊常有汽車臨停，不但壓縮機車族通行空間，也易釀交通事故，目前全市單向二線車道路段有七堵區明德一路及光明路，等相關工程設施完成，近日開放機車行駛內線車道。

另外，莊敬聖指出，中山區許多長輩要到長庚醫院或部立基隆醫院看診，須搭乘公車在樂路麵粉廠或二信循環站轉乘，舟車勞頓也容易發生意外，要求公車處規劃跨區的定時定點醫療公車；基隆市議會審查會主席莊榮欽也認為，基隆市已邁入高齡化社會，老年人口超過全市十五％，要求市府開辦醫療公車。

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