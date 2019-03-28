〈台北都會〉《掃墓資訊零散、列管資料未交》侯友宜上任才3個月 局處螺絲就鬆了

2019-03-28

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府發布的清明掃墓相關資訊因為各單位未有效整合，前天才被市長侯友宜檢討，要求明年不得再犯，未料昨天在市政會議上，侯友宜得知交通局等單位，對於列管案件未準時繳交資料，他動怒說：「哪有資料不交的？這是一個團隊！」並點名研考會未盡到督促催繳的責任，現場氣氛嚴肅、官員臉色鐵青。

議員︰市長給的壓力不夠大

對此，民進黨市議員李坤城批評說，在議會休會期間，「市府螺絲就鬆了」，不管是清明節資訊整合或列管案件的追蹤辦理進度，部分官員態度消極，連基本功都做不好，「可見市長給的壓力不夠大」，難道局處首長還在過年、放寒假？

國民黨市議員葉元之也說，有些新任局處首長已上任三個月，不但對自己局處業務不熟悉，也不懂得與其他局處合作，產生本位主義，舉例來說，他曾辦理一場會勘，涉及許多單位權責，沒想到各單位竟互踢皮球，市府團隊是一體的，施政應該從民眾的角度出發，不是從官員的角度考量。

侯友宜怒斥交通局、研考會

昨天市政會議上，研考會主委林豐裕表示，有些局處未在每週一之前，把列管案件的最新辦理進度提供給研考會，希望各局處改善；侯友宜當場表達不滿，他反諷說：「你（林豐裕）講話很客氣喔！」他翻閱資料，發現交通局有多次未交，內容大概十項，理由都是「來不及交」，侯友宜以嚴厲的語氣質問，「有的你們已經有做了，怎麼都不交呢？」交通局長鍾鳴時回應說，會查清楚作業緩慢的原因。

侯友宜劈頭罵說，「研考單位沒有盡到責任，不交就直接打電話給局長，哪有資料不交的？這不好吧！這是一個團隊！」他並說，「不要認為我沒有在看」，所有列管追蹤的案件由研考會列印成冊，他會找時間看清楚，他叮囑各局處，列管案件要訂出改善方案，不要再發生「來不及交」情況。

侯友宜上任剛滿三個月，他多次要求市府官員貫徹「簡政便民」、「行動治理」的施政方針，近來常在公開場合點名相關局處的缺失，日前因市府清明節掃墓資訊散布在警察局、民政局、交通局等單位，他要求檢討，明年不要再犯。

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