〈北部〉小農遭盜圖賣劣貨 立委籲正視

2019-03-28

〔記者王錦義／花蓮報導〕地方小農被盜用產品的案件層出不窮，立法委員蕭美琴及蔡培慧昨與多名受害農友在立法院召開記者會，指控不肖業者冒用農民名義銷售劣質不實商品，不僅破壞小農辛苦累積的信譽，也讓不知情的消費者受害。

出席的農民包括，「崙山部落苦茶油」溫光亮、「東一嚴選苦茶油」林一州、「佳豐有機農場」李菡茂，以及多位南投農友，共同指控商品被中國不肖業者盜用。蕭美琴說，不肖業者盜用農民的名義或故事販售假貨，不但是欺騙消費者行為，更傷害農民的心血及商譽；農業是花蓮重要產業，尤其現在政策鼓勵青年返鄉，網路是青農銷售農產的重要管道，卻被惡質業者用於詐騙，嚴重性非同小可。

「崙山部落苦茶油」負責人溫光亮說，最近網路上出現標榜「崙山苦茶油特賣」的購物網站，在臉書及LINE大打廣告，即使他不斷檢舉盜版頁面，卻始終檢舉不完，受騙消費者人數持續增加，永遠澄清不完。溫光亮認為，現在的台灣像詐騙世界，一點開臉書就有許多假訊息，希望社群平台及政府負起管制責任，讓農民能專心生產及製造產品。

「東一嚴選苦茶油」創辦人林一州補充，高品質的苦茶油應該要有堅果香，來自中國的盜版苦茶油多是精煉油，需要用到很多藥劑，聞起來也索然無味。「佳豐有機農場」二代青農李菡茂則指出，臉書的檢舉機制不良，現行法規制度也難以在詐騙事件維護農民權益。由於不實農產品的販售牽涉多部會權責，立委要求農委會應整合出跨部會專案，協助受害農民，獲得同意。

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