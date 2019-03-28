〈北部〉馬太鞍復育古稻種 八旬嬤獻「有毛的糯米」

2019-03-28

〔記者花孟璟／花蓮報導〕光復鄉馬太鞍部落撒巴勒奧（sapalugau）文化產業協會的聚會所旁的一小片田，昨舉辦「阿美族古來種陸稻復育計畫」插秧，古來種秧苗除了花蓮區農業改良場提供十一個蒐藏品種，部落八十歲嬤吳連妹也拿出媽媽留給她的「有毛的糯米」cilipeday稻種，插秧也為復育計畫展開第一步。

坐在田邊看年輕人插秧，吳連妹阿嬤說，這種「有毛的糯米」叫做cilipeday，小時候媽媽有種，煮好做成的糯米飯味道特別香，也可以打成麻糬、釀酒。吳連妹說，每年她都會種一點自己吃，但三年前她生病沒辦法種，又怕穀子放太久不能發芽，留下一小包放冰箱冷藏，聽到有年輕人願意種，她覺得很高興！

促成計畫的ORIP工作室負責人黃啟瑞說，這幾年部落很多年輕人回來接老人家留下的田，有一天遇到吳連妹阿嬤，聊到想要復育古來種的想法，阿嬤立刻回家拿出一小包米給他。黃啟瑞說，他感覺老人家也看到有一些生活的、文化的東西正在流失，剛好他成了銜接點。他說，先從小規模試種開始，盼有一天人們造訪馬太鞍部落，可以一口氣吃到十幾種不同品種、口味的糯米飯，認識部落文化。

花蓮農改場秘書宣大平說，卅年來收集超過二百種旱稻品種，種源來自各部落，原本想法是保存下來作為基因庫，將來因應氣候暖化及特殊需求就能應用，後來他發現古老品種正隨著時間過去慢慢消失。

他說，這次農改場精心挑選適合一期稻作的十個品種，加上吳連妹阿嬤保存的品種共有十一種，讓蒐集的古早品種不只是「被研究的對象」，而是回到部落真正活起來；參與插秧的馬太鞍部落族人黃俊龍說，將來希望結合觀光體驗、拿來做麵包、貝果進行推廣。

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