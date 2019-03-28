〈北部〉花蓮三號橋震損修復 4.1起封閉

2019-03-28

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市區三座重要橋樑尚志橋、三號橋及國福大橋去年因強震受損，中央編列三千六百多萬元維修。花蓮市公所指出，縣府道安會報通過交通管制措施，花蓮三號橋施工時間四月一日至七月卅一日將全線封閉；國福大橋施工採半半施工方式辦理，維持單線雙向車輛通行。

尚志橋最快8月修

尚志橋的復建工程因牽涉到許多橋梁附掛管線遷移，包括自來水、台電、中華電信等，其中自來水管線附掛於橋梁兩側，且受限本身金屬管材質，無法配合橋梁修復時的頂升作業一起抬升，影響橋梁修復進程。公所指出，將透過立委蕭美琴協調自來水公司施做第二條預備管，等預備管完工後，尚志橋再進行維修，最快預計今年八月。

國福大橋下月施工

縣府道安會報指出，花蓮三號橋因需全線封閉道路施工，期間將設立告示牌引導用路人改以鄰近尚志橋、十六股大道及農兵橋通行，提前在兩、三個路口前告知用路人道路封閉需改道行駛；國福大橋施工時間四月十日至七月十日，採半半施工方式辦理，維持單線雙向車輛通行。

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