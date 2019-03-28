〈北部〉大安濕地公園排水溝 成動物陷阱

2019-03-28

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭公所爭取中央前瞻計畫，獲七千多萬元經費補助，利用大安溪北側一四○縣道旁五公頃的閒置國有地，打造為「大安濕地公園」，但工程基地因曾有石虎出沒，挨批破壞石虎棲地，近來又有保育人士發現，工程的排水溝成為動物無法逃脫的死亡陷阱。鎮公所表示，會盡快了解，研擬改善方式。

保育人士砲轟 卓蘭公所允改善

鎮公所建設課表示，之前爭議爆發後，水利署已經要求鎮公所必須讓裸露地重新恢復植被，工程已著手進行，並會納入設置生物廊道，以便動物通行，都是未來改善方向。

保育人士李璟泓，日前至大安濕地公園現場，目擊因公園設置了深度八十五公分的水泥溝，導致貢德氏赤蛙、斑腿樹蛙與斯文豪氏攀木蜥蜴被困其中，其中斑腿樹蛙已經死亡，成為動物死亡陷阱。

動保人士認為，水泥排水溝較樹木光滑，導致有動物誤入陷阱後無法爬出。李璟泓認為，「設計動物通道，應做全面考量」，且受困動物為了逃出，攀爬過程耗盡氣力，讓人難過。

大安濕地公園利用大安溪北側一四○縣道旁五公頃的閒置國有地打造，但引發破壞石虎棲地爭議，經縣府、縣議員、公所與生態保育團體會商後，去年底決議將先行辦理硬體設施停工，先行完成生態復育及補償措施。

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