〈北部〉春遊補助加碼 竹縣備「早鳥禮」

2019-03-28

〔記者黃美珠／竹縣報導〕四到六月走春快來新竹縣，除了中央的住宿補助，新竹縣也加碼「獎」勵，只要在此期間到新竹縣旅、宿，每人都可以有一次房價補助五百或一千元的優待，如果是十八到四十歲的投宿「經典小鎮」關西、「客庄小鎮」竹東和北埔三鄉鎮內民宿者，另可再得一次優惠。

青年遊關西、竹東、北埔 再享優惠

新竹縣客家鄉親也常用「嫪山花」為名，揪伴上山出遊，爬爬郊山、或循著先人步跡踩踏古道。新竹縣政府交通旅遊處表示，今年四到六月，週日到週四選擇到新竹縣自由行且在地住宿的人，中央補助每人享有每房折抵五百元的優惠一次外，也另對十八歲到四十歲去離島或「小鎮」選住民宿的青年，再提供此優惠一次；而新竹縣的「經典小鎮」關西、或「客庄小鎮」竹東與北埔就在「小鎮」之列。

每月前一千名自由行來客 縣府獎勵

縣府則加碼準備每月一千份的「早鳥禮」，要送給這段期間每月前一千名、最早到新竹縣自由行的來客。來客還可以同時使用縣府自辦的「浪漫臺三線 暢遊新竹縣」獎勵旅遊方案的優惠序號，另外由縣府補助每房五百元的住宿金。

對於十人以上的團客，中央鼓勵這些人盡量用兩天一夜的平日時間，走入經典小鎮或是客庄小鎮認識在地文化，所以只要符合資格的團客在行程中有到關西、竹東以及北埔，每人每天有五百元獎勵金，每團最多補助三萬。

團客遊橫山、峨眉 送限定好禮

縣府則準備了兩千五百份的新竹縣限定早鳥禮，要送給把橫山、峨眉也列入走訪行程的中央補助團客。

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