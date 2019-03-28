〈北部〉苗栗公館出磺坑 將斥資1.6億活化

2019-03-28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉出磺坑是亞洲第一口油井所在，目前仍有天然氣產出，也是全世界仍在生產的第二古老礦場，當地諸多採礦設備、宿舍建築群等寶貴的歷史文化資產，於二○○八年登錄為文化景觀；縣府獲文化部一億四千餘萬元補助，將與中油攜手再造苗栗礦業歷史現場活化，未來結合後龍溪彼岸的客家文學花園，塑造文化魅力新亮點。

亞洲第一口油井 仍產天然氣

縣府於二○一六年向文化部提出「苗栗礦業再造歷史現場活化發展計畫」，盼運用公館鄉出磺坑當地的文化資產特色，發展觀光；由於計畫範圍內大部分為台灣中油公司所有，經縣府、中油兩年的溝通磨合，雙方取得共識，此計畫於上週獲文化部核定補助。

文化部補助1.4億 其餘中油協助

縣府文化觀光局長林彥甫昨天在縣府A二○一會議室，宣布這個好消息，並向縣長徐耀昌、立委徐志榮、縣議員孫素娥、湯維岳、張志宇、楊明燁、公館鄉長曾美露、中油公司探採事業部執行長張敏等人簡報說明。徐耀昌表示，此計畫總經費一億五千八百五十萬元，文化部核定補助一億四千二百六十五萬元，剩餘配合款一千五百八十五萬元，感謝中油公司同意予以協助。

林彥甫說，因出磺坑已具有亞洲第一口油井的歷史定位，盼透過計畫內容的「建構出磺坑記憶庫」、「有形文化資產的空間治理」、「無形文化資產的傳承」及「歷史現場再現與產業加值計畫」等面向，讓當地諸多採礦設備、宿舍建築群等寶貴的歷史文化資產的活化。

地軌纜車軌道遺址 擬設計改建

林彥甫也舉，出磺坑有條長五百四十公尺、斜度四十五度的地軌纜車軌道遺址，可加以設計改建，打造成為如澳洲知名景點藍山的地軌纜車般，供遊客搭乘體驗，此構想也獲中油加碼支持，願給予先期評估、規劃經費，未來擬採BOT方式營建。

因縣府於出磺坑的彼岸，正進行客委會補助的客家文學花園計畫，徐耀昌期待兩計畫完成後，將能吸引遊客造訪，也是繼苗栗繼舊山線鐵道自行車後的另一個觀光新亮點。

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