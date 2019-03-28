〈北部〉中壢國民運動中心 兒童節有優惠

2019-03-28

〔記者李容萍／中壢報導〕去年八月啟用的中壢國民運動中心首次舉辦兒童節系列活動，將於四月四日兒童節當日推出九十九元單堂體驗課程、十二歲以下兒童游泳池免費及「兒童體適能闖關」活動，即起受理臨櫃報名。另外，中壢區的南方莊園渡假飯店徵求三至七歲的兒童參加小小試吃員活動，報名一上線就秒殺。

中壢國民運動中心提供單堂體驗課程有兒童瑜伽（七至十二歲）、兒童ＭＶ熱舞（七至十二歲）、兒童歡樂桌球（七至十二歲）以及有趣又好玩的「幼兒創意機械樂高」（四至六歲），名額有限。

另外，「兒童體適能闖關」活動，把運動中心籃球場變身兒童樂園，設施有大型溜滑梯、狐狸跳床、恐龍球池，只要完成簡單的闖關活動就可以免費進場使用設施；闖關活動不須事先報名，活動當天到櫃檯領取闖關卡即可。

南方莊園渡假飯店推出的「兒童早餐小小試吃員活動」，獲選的小小饕客可品嚐免費早、午餐，也能使用聯誼會設施及領取神氣小禮物，玩翻兒童節假期。

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