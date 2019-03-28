〈北部〉《桃園立委初選》民進黨登記第3天 鄭運鵬、黃世杰完成

2019-03-28

〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨桃園市黨部進行立委初選登記第三天，現任立委鄭運鵬、前市府顧問黃世杰昨天完成登記。鄭運鵬登記第一選區爭取連任，預估黨內沒有競爭者，昨在臉書貼文「如果承蒙黨內先進禮讓支持，運鵬在此先表達誠摯感謝」；登記第二選區的黃世杰為專業律師，他也懇請鄉親牽成，讓他的法律專業在國會殿堂上得以發揮。

目前完成登記的包含第一選區（龜山、蘆竹、桃園十三里）鄭運鵬；第二選區（楊梅、新屋、大園、觀音）陳賴素美、黃世杰；第四選區（桃園）范綱祥、鄭寶清，前縣府教育局長林逸青在第四選區（桃園）領表但未登記。

鄭運鵬昨在支持者簇擁下完成登記，他表示，相信全國都可以感受，桃園市在市長鄭文燦帶領下，不但市民滿意度全國第一，桃園市民到外縣市旅行的光榮感也是第一，他擔任桃園立委，自信操守好、問政有格局，也是有全國份量的立法委員，可以拿出去和其他優秀立委比較。

黃世杰昨在桃園農田水利會會長黃金春、總幹事黃金德陪同下完成登記，也在臉書貼文希望桃園鄉親的牽成。

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