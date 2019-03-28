〈北部〉《桃園立委初選》國民黨徵召拚第二選區？ 吳志揚：願考慮

2019-03-28

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨桃園市黨部辦理立委黨內初選，第三選區（中壢）有立委吳志揚、議員魯明哲登記。市黨部主委楊敏盛昨天在臉書貼文指，他與吳志揚深談，強烈建議黨中央徵召吳志揚參選第二選區（大園、觀音、新屋、楊梅區），讓桃園能六席立委全贏；吳志揚昨受訪表示願意考慮，未來要看中央與黨部的整體評估，他個人當然樂見未來總統與立委選舉，桃園能大獲全勝。

為此，市黨部昨原本邀請魯明哲、吳志揚進行的初選協調已告暫停，待黨中央確認是否徵召吳志揚參選第二選區。

吳志揚昨天表示，楊敏盛的確建議他到第二選區參選，如果艱困選區只有他適合挑戰，他願意考慮，但時間有點緊迫，仍得徵詢黨主席吳敦義的意見，畢竟他做過縣長，每個選區也都算他的家，他個人當然希望國民黨在桃園能六席立委全上，總統選舉大獲全勝；他說，他有把握在中壢大贏，但是否會到第二選區參選，由於一時之間很難抉擇，他會思考、多問一下。

楊敏盛說，看到許多優秀從政同志勇敢地站出來為黨而戰、為家鄉而戰，吳志揚非常認真打拚，願意脫離不分區的舒適圈回鄉參選，而且從基層挨家挨戶的跑，看了很令人感動，而吳志揚在中壢長大，對中壢有獨特情感，如由吳志揚對戰綠營的候選人一定會贏；但站在全桃園市立委選區提名戰力配置的考量，拜託吳志揚參選艱困的第二選區，如此將可帶動整體選舉士氣，而且吳志揚贏，桃園立委六席就能全上，總統大選也會大贏。

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