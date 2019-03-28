〈北部〉《租金爭議》墓前被堆水泥柱、鐵桶 掃墓人傻眼

2019-03-28

〔記者謝武雄／桃園報導〕市議員周玉琴昨天質詢指出，楊梅第一公墓地主為富岡集義祠，廟方因向墓地家屬索討租金未果，除透過律師發函，更直接在墓地放置大型水泥柱、鐵桶，目前適逢清明節掃墓時段，許多後人前往掃墓時見狀大為傻眼；市長鄭文燦表示，慎終追遠、尊重先人是國人傳統，會專案處理協助民眾解決問題。

楊梅第一公墓 土地皆為私有

集義祠管理人謝秀蓉對此表示，這是官逼民反，因為市府從二○一一年開始向廟方收取地價稅，該處五公頃的墓地一年得要兩百多萬元地價稅，廟方迫於無奈才向墓主收取租金，然而廟方即使採取強烈手段，三百座墓地至今只收到三分之一的墓地土地租金，年收入也只有六、七十萬元，根本不夠支付地價稅。

地主：高額地價稅 收租不夠付

謝秀蓉說，第一公墓雖是楊梅區公所管理，其中道路等公共設施至少有一半，但這部分的地價稅還是集義祠得支付，而能收租的一半墓地，集義祠每坪每年收租二三○元，十坪大的墓地一年為二千三百元，但即使全部墓地都收到租金也僅一七○多萬元，根本不夠支付地價稅。

民政局：地主收租 市府才收稅

對於謝秀蓉的說法，市府民政局駁斥是因集義祠向墓主收錢，市府才會收地價稅，而集義祠另有兩公頃的土地被富岡國小占用，因未向學校收租金，地方稅務局也就沒有就此收地價稅；但謝秀蓉反駁說，如是主動要收租金，也是向學校收比較單純，第一公墓有一堆無主墓地，根本不知道向誰收錢，更說這不是官逼民反是什麼？

部分家屬懷疑集義祠管理人的資格問題，主要是章程並沒有明訂管理人任期不符法令規定。對此，民政局解釋，集義祠是在法令修改前就已經完成章程訂定，因此管理人資格並沒有問題，也已去函集義祠修改章程；謝秀蓉無奈表示，修改章程要召開信徒大會，必須要有三分之二信徒同意才能修改，但多次召開信徒大會都未達人數。

周玉琴表示，楊梅第一公墓已經有百年歷史，土地屬於富岡集義祠所有，這是善心人士捐地，最近收到很多民眾陳情集義祠管理人資格不符，還向各墓地收取租金，每坪每年收二三○元，集義祠不僅透過律師發存證信函，對於未繳租金者則放置大型水泥柱、鐵桶等在祖先墓地上，有民眾因此莫名生病，看到祖先墓地才恍然大悟。

市長允諾 成立專案小組解決

周玉琴要求市府調查集義祠管理人資格是否合法，收取土地租金是否合理；鄭文燦允諾，會由民政局成立專案小組協助民眾解決問題。

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