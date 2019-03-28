〈北部〉竹縣10國中小設藝才班 舞蹈班掛零

2019-03-28

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣現有十所公立國中小學校成立藝術才能班（簡稱藝才班），但僅一所國小美術班，卻有九所國中設立音樂班或美術班，舞蹈班完全沒有，令教育界人士和家長憂心比例失衡，也讓愛跳舞的孩子，缺乏學校教育資源與升學管道的選擇。

教育處鼓勵國小先成立

教育處長劉明超表示，目前學校多以社團方式讓學生接觸舞蹈，其中不乏社團參賽得獎甚至出國演出；以長遠來看，若能建立國小、國中到高中舞蹈班三級制，有助於專業人才的培育，因此教育處鼓勵可先從國小成立，提供孩子多一個培養才藝的選擇。

教育處表示，教育部二○一七年六月廿一日的函示，國中、小學藝才班增班比率，修正上限為百分之三。其中，國小是在中高年級成立，全縣國小三到六年級總計一千零十一班，依百分比分配，合理校數為八校，但目前國小僅有竹北市新社國小設美術班。

全縣國中八到九年級總計五百九十四班，依百分比分配，合理校數為六校，但在法令修正前，成立國中已有九校，包括管樂班二重國中、自強國中、湖口高中、仁愛國中；國樂班博愛國中；管弦樂班成功國中；直笛班關西國中；美術班竹北國中、竹東國中。但沒有一所國中、小成立舞蹈班。

竹北高中舞蹈班 表現優異

教育界人士說，國立竹北高中擁有新竹地區唯一的高中舞蹈班，無論升學或是國內外參賽皆表現優異，但新竹縣國中、小學卻連一校舞蹈班也沒有，反觀鄰轄的新竹市至少國中、國小各有一校。對照大新竹坊間的舞團、舞社之興盛，十分諷刺。

學舞蹈花費不小 家長負擔大

有家長憂心，舞蹈藝術的養成過程花費不小，若是家庭經濟狀況不理想，家長負擔大，無力送孩子課後學習，這對有肢體表演天賦或興趣的孩子不公平。

但教育處表示，國中的藝才班數量已達上限飽和，依規無法再成立舞蹈班；而國小則無學校主動申設舞蹈班，是否與升學管道或就業市場有關，尚待了解。

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