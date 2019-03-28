〈北部〉《桃園》去年清查刑案、事故上萬件 「天羅地網」出力

2019-03-28

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市警察局從二○○二年起建置「天羅地網監錄系統」，經不斷強化功能，能發揮車牌辨識、車輛軌跡查詢、特定目標即時告警、影像濃縮查詢、車輛智慧影像分析等功能，強力保障交安及治安，以去年度為例，透過天羅地網監錄系統協助偵破二二七四件刑案、釐清交通事故責任八三○三件，獲邀參加台北南港展覽館的「智慧城市展」分享成果。

路口攝影機 17年建置1.8萬支

市警局統計，過去十七年來，天羅地網監錄系統已在三○八八處路口，建置一萬八○○三支攝影機，鋪設的光纖網路達到五○二公里。

多元功能 提升警方辦案效能

隨著科技愈來愈進步，天羅地網監錄系統導入車牌辨識、車輛軌跡查詢、特定目標即時告警、影像濃縮查詢、車輛智慧影像分析等多元系統，可以進行超過一百種車型、九種車色的檢索，大幅減少員警搜尋監錄畫面的時間，大大提升了警方的辦案效能。

通過ISO、美國國家標準等認證

警方說，天羅地網監錄系統於去年十月通過了「ISO 27001資安管理」及美國國家標準「NIST SP 800-53組織隱私安全」、「NIST SP 800-122個資保護」等三項認證，已達到接軌國際標準，警方也會強化系統資安與監錄影像保護等工作，務必達到「警局用心、民眾放心」的目標。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/