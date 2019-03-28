〈中部〉台中市績優社工助癌末童 圓開畫展夢

2019-03-28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕社會局昨表揚五十六名績優社工及三個優質社福團體，其中台中榮總兒科病房社工張正瑋獲獎時表示，是受到當社工的媽媽影響，投入社工，曾助癌末病童在加護病房開畫展圓夢，也曾在隔離病房辦小型電影院，幫助病童發現生命的美好，豐富了自己的人生經驗；游富涵則是從櫃姐轉職當社工，不再只是滿足人的購物慾，現在更是雪中送炭，幫助弱勢生命。

「醫療有極限，可能無法延長生命，社工卻能在過程中使生命更豐富、精彩！」張正瑋說，從小看到媽媽輔導公娼轉職、颱風時陪街友躲風災，擔任社工助人辛苦忙碌，卻很有意義，因而立志當社工，從台大社工系、研究所畢業後，覺得醫院老弱病殘最弱勢，所以決定要站在第一線助人。

櫃姐變社工 感受到被需要

現年四十歲的游富涵原本是百貨公司主管，受到父親在仁愛之家工作十多年的影響，而且在百貨公司工作愈來愈不快樂，決定重新進修、轉職當社工，也彌補高中時不知如何幫助被性侵同學的遺憾，擔任社工八年，她曾在華山基金會幫助獨居無依的盲老，就像女兒載他就醫、照顧生活，感受到被需要的重要性，現在則在太平家庭福利服務中心，她說，擔任社工的薪水變少，心中卻非常滿足。

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