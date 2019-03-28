〈中部〉台中市低收姊妹車禍 姊姊命危恐失明

2019-03-28

〔記者陳建志／台中報導〕就讀大一和高二的胡姓姊妹，前天下午騎電動自行車雙載上學，行經台中市大里內新橋時，遭黃姓男子駕駛的曳引車捲進輪下，廿歲姊姊顱內出血命危，十八歲妹妹擦挫傷，二女的單親媽獨自扶養四名女兒，是列冊低收入戶，且姊妹的外婆前天才動手術住院，沒想到家裡又出事，讓胡母蠟燭兩頭燒。

妹妹表示，當時姊姊騎在機車優先道上，前方沒車，沒多久聽到砰的一聲，就被捲進曳引車左後輪下，她聽到姊姊大喊：「我眼睛看不到了！」胡母說，媽媽前天上午接受膝關節手術住院，兩個女兒上午到醫院探視外婆、中午返家，因當天要考試，下午三點多提早騎電動自行車上學，未料發生車禍。

黃男告訴警方，當時只聽到砰的一聲，不知道怎麼會撞上；警方說，胡姓女大生無法做筆錄，現場路口監視器未拍到事發經過，車禍原因與肇責須進一步釐清。

胡母說，她靠打零工養家，現在媽媽開刀住院，女兒又住加護病房，且重傷的女兒即使度過危險期也恐失明，真的不知該怎麼辦？立德里長江和樹、議員林碧秀昨探視及發給慰問金，另協助向公所申請補助。

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