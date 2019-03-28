〈中部〉民進黨台中市立委初選 吳敏濟登記挑戰蔡其昌

2019-03-28

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨黨內立委初選登記第三天，昨僅市議員吳敏濟在前台中縣議員陳年添等人陪同下，登記參選第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）立委，並批評對手立法院副院長蔡其昌未推動海線重大建設，令人失望，陳年添更表示要「下架蔡其昌，割除新潮流毒瘤」；蔡其昌辦公室發言人蔡克斯則回批吳議員的指控毫無依據，黨內正式開打！

吳敏濟昨到民進黨市黨部登記參選立委，將挑戰同選區的立法院副院長蔡其昌，他表示，海線這十幾年來，一直沒有很大的進步及建設，尤其山線鐵路已高架化，海線鐵路雙軌高架化至今八字還沒有一撇。前台中縣議員陳年添則火力全開，指台中火力發電廠、中龍鋼鐵等長期污染，蔡其昌在市長選舉時未做「擋泥板」，任由林佳龍被國民黨欺負黯然下台。

立法院副院長辦公室發言人蔡克斯則回擊，吳議員的指控毫無依據，如果蔡其昌毫無建樹，海線鄉親不會以六成以上的選票給予肯定，至於海線鐵路雙軌高架化，則是過去蔡其昌與林佳龍市長積極推動的政策，現在已進入實質審查階段，相關紀錄與進度都有公文可查，吳議員的抹黑攻擊，傷害的不只是蔡其昌，還有任內積極推動的前市長林佳龍與市府團隊。

除第一選區戰況激烈，第八選舉區（豐原區、石岡區、東勢區、新社區、和平區）民進黨誰將出來挑戰國民黨立委江啟臣，也備受矚目，目前市議員謝志忠及翁美春皆已領表，有意參與黨內初選，謝志忠昨表示，「戰士沒有選擇戰場的權利，若黨需要一定挺身而出，勇敢承擔，若有合適人選，則會全力輔選到底」；翁美春說，二○二○年大局勢必對民進黨不利，將出來承擔重任，因廿九日出國，屆時將由助理代為登記，爭取黨內提名。

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