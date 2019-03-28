〈中部〉台中市兒童藝術節週日開跑 首度採售票

2019-03-28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕迎接兒童節到來，台中市文化局舉辦兒童藝術節，讓小朋友歡喜看戲、聽音樂過節。今年邀請七組在地演藝團隊，在山海屯城區推出廿七場表演，更首度挑選七場售票演出，盼推動付費欣賞藝文風氣。

27場藝文活動中 有7場售票演出

文化局舉辦台中兒童藝術節邁向第十六年，今年以「奇幻童話大冒險」為主題，演出作品改編自台灣的傳奇故事以及國外經典著作，重新創作成為活潑有趣的親子劇，自卅一日到五月十八日在全市山、海、屯、城區推出廿七場表演。

文化局指出，為鼓勵長期在地深耕藝文推廣的表演團隊，今年邀請大開劇團推出「好久茶的秘密十一魔幻島的寶藏」、「淘氣公主」、「千里眼．順風耳」；小青蛙劇團帶來「童話探險世界七隻小羊」、「愛漂亮的烏鴉」；頑石劇團結合海洋環保議題，演出「藻樂世界小白豚洛洛不寂寞二」以及經典童話改編的「青鳥」；童顏劇團推出「水仙與薔薇的秘密花園」。

極至體能舞蹈團展演以十二生肖為主題，創編親子舞作「十二生肖大吉合」及「小豬豬過新年」；聲五洲掌中劇團結合魔術，帶來「魔術西遊記之魔幻神氣豬」及「Ｑ版媽祖傳」；泰雅原舞工坊以祖靈信仰為核心，演出原住民故事「尤命與雅外的心願」等。

文化局：盼推動付費欣賞藝文風氣

文化局指出，往年兒藝節均吸引親子參與人氣，但也有部份場次因湧入太多觀賞人潮，影響觀賞品質，今年首度嘗試在港區、葫蘆墩、屯區等文化中心推出的七場演出採售票制，票價五十到三百元不等，盼推動民眾付費欣賞的風氣。

除售票演出外，文化局指出，七個團隊另將前進國小及區公所禮堂等地，另推出十四日免費欣賞的表演。

此外，今年兒藝節另結合國立台灣交響樂團「社區藝文深耕計畫」，安排銅管五重奏、木管三重奏、弦樂四重奏等六場音樂會，演出前卅分鐘開放免費入場。

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