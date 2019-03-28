〈中部〉台中市東海大學路思義教堂、台中州廳 升格國定古蹟

2019-03-28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市文化城市定古蹟再傳升格！包括東海大學知名地標「路思義教堂」及前台中市政府辦公室「台中州廳」，經文化部審議通過升格為國定古蹟，文化部將於近日內公告；將是台中市繼林家花園及台中火車站後的國定古蹟。

文化部審議通過 近日將公告

台中知名地標、東海大學「路思義教堂及畢律斯鐘樓」，二○一七年九月廿六日經市府公告為市定古蹟；「台中州廳」則在二○○六年十一月十七日公告為市定古蹟，包括校方及市府再向文化部申請指定為國定古蹟，日前經文化部召開古蹟歷史建築紀念建築審議會，同意新指定二處國定古蹟。

文資處：畢律斯鐘樓維持市定古蹟

台中市文化資產處指出，其中路思義教堂在一九六三年完工，是著名建築師貝聿銘、陳其寬等人合作設計，屬於現代主義建築中，鋼筋混凝土薄殼結構經典之作，聞名國內外，已是台中市知名地標；目前經文化部指定路思義教堂本體為國定古蹟，鐘樓則維持市定古蹟。

至於台中州廳是日治時期五大州廳之一，具備新古典主義、第二帝國風格及街角形配置的共同特殊性，是日治州廳類型典範之一，自一九一三年到一九三四年分階段興建完成，文化部指定包括台中州廳主棟、南側附屬廳舍及後側會議廳棟中山廳及兵役局棟為國定古蹟。

台中市國定古蹟增為四座

文資處指出，台中市原有霧峰林家及台中火車站二處國定古蹟，今再增加二處，讓文化城的國定古蹟一口氣倍增；升格為國定古蹟後，包括相關修復均須呈報文化部核定，但經費來源也會有中央較多的挹注。

此外，台中州廳目前作為台中市環保局及都發局辦公廳舍，文資處指出，兩廳舍將遷出，未來再利用方向還要研議；目前已先申請文化部補助進行「台中文化城中城歷史空間再造計畫」，預計費時兩年修復，未來會全力推動兩處新國定古蹟成為中市重要文化亮點。

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