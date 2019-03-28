〈中部〉8旬翁肩酸痛 竟是結核菌吃了骨頭

2019-03-28

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名八十歲阿公感染肺結核，結果沒引發咳嗽，近一年開始感覺左側肩膀會腫脹酸痛，直到腫大如拳頭，才去衛福部彰化醫院檢查，發現竟是結核菌感染，肩峰鎖骨關節被侵蝕了二．五公分，骨頭被吃掉了都不知道。彰化醫院表示，陳翁目前經過清創手術已控制病情，但需進行半年以上的藥物治療。

彰化醫院胸腔內科主任黃伊文表示，結核菌透過空氣傳染，大部分在肺部著床發病，會出現咳嗽二週以上等症狀，稱為肺結核，若在身體其他地方發病稱為「肺外結核」，比率約十％。

彰化醫院骨科醫師洪宗賢說，陳姓阿公就醫時左肩腫大如拳頭，初判是良性囊腫或脂肪瘤，經過Ｘ光檢查鎖骨肩峰關節有被侵蝕情形，透過手術發現關節滿布上百顆淡黃色米粒狀脂肪球組織，切除清創後將檢體送細菌培養及組織病理檢查，竟是結核菌作祟。

大部份肺外結核病患不會有明顯症狀，加上結核菌繁殖慢，蠶食骨頭時沒有造成化膿、潰瘍等急性疼痛，所以阿公才無明顯痛覺，幸好即時找出病因，結核菌特別頑固，若結核菌進入淋巴或血液，恐有引發細菌性或瀰漫性肺炎等其他併發症。

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