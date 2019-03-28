〈中部〉殲滅荔枝椿象 南投放蜂2.4萬隻

2019-03-28

〔記者劉濱銓／南投報導〕近來荔枝椿象攻佔南投縣龍眼、荔枝果園，南投縣政府農業處針對全縣有相關作物的草屯、南投、集集，以及中寮等四鄉鎮，透過農糧署補助公所與農會進行生物與化學防治，利用跟螞蟻差不多大的「平腹小蜂」，以其「卵寄生」特性，將卵產在荔枝椿象卵裡，小蜂孵化時便會吃椿象的卵，進而殺死椿象後代，斷絕椿象繁衍，從根本減少族群數，以維果樹健康。

下卵寄生 平腹小蜂專剋荔枝椿象

集集鎮公所表示，荔枝椿象會吸食植物新梢、花穗汁液，嚴重影響果樹收成；平腹小蜂則是蜂的一種，不會叮人，利用「卵寄生」特性有助降低荔枝椿象族群數，目前鎮內針對生物防治的區域，以不噴灑農藥，以及未經管理的荔枝園為主，目的是要防止荔枝椿象在果園孳生繁衍，成為害蟲溫床。

施放小蜂分4次 預計共10萬隻

鎮長陳紀衡說，昨施放十七盒平腹小蜂，每盒約一千四百至一千六百隻，施放總數約二萬四千隻，防治計畫預計施放四梯次，總數約達十萬隻，其間則會觀察成效，檢討防治作為。

集集鎮農會則說，除生物防治外，化學防治則是以噴藥降低害蟲，目前政府補助每公頃三分之一的農藥費用，協助農友控制椿象危害，農友噴藥須留意避掉開花期，以免連採蜜的蜜蜂也遭波及，希望以多樣的防治方式，減少蟲害農損。

執行生物防治的廠商則說，平復小蜂是「卵寄生」蜂，雖然長得像螞蟻，但卻有翅膀、能飛行，可在果樹上尋找椿象的卵，並把自己的卵產在裡頭，小蜂孵化時則會吃寄生的卵，藉此殺死椿象後代，以源頭減量方式達到防治效果。

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