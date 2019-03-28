〈中部〉（彰化）驚見血痕 挑鹽古道變殺「鹿」戰場？

2019-03-28

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉挑鹽古道是當地民眾登山好去處，近日有登山客發現古道上沾滿血跡，甚至還有動物毛髮，追查發現疑似有獵人帶獵狗來此地追殺野生水鹿，獵捕後拖行鹿屍至山下，因此血染古道，有民眾認為清淨的登山步道竟變殺「鹿」戰場，予以譴責。

登山步道染血 還有疑似水鹿毛髮

彰化縣政府農業處林務暨野生動物保護科科長譚智方表示，該動物毛髮與血跡是否為水鹿仍須進一步查驗，八卦山脈常有水鹿蹤跡，雖不屬野生動物，但獵捕水鹿已違反動物保護法，可處二十萬元以上二百萬元以下罰金，由於該地屬林班地，已回報林務局南投林區管理處，近日將會同警方、農業處會勘調查。

社頭挑鹽古道亦稱十八彎古道，是八卦山脈知名登山步道之一，因生態復育有成，山林近年出現水鹿蹤跡，偶有民眾登山巧遇水鹿在步道涼亭處飲水覓食，覺得驚喜，不過近日卻接連傳出有水鹿遭獵捕，昨又有民眾目擊，水鹿遭殺拖行血染古道痕跡，氣得上網貼文要大家一起來抓獵鹿人。

社頭鄉民代表、八卦山保育協會成員陳慶福指出，前日得到消息，立即上山循血跡找到水鹿被獵殺地點，位於涼亭處不遠，研判應是水鹿在飲水休憩時遭突襲跳到溪谷，再遭獵人放出的獵狗圍住被獵殺，而獵人獵殺成功後為免登山民眾發現，趕緊拖行至一公里外的登山口，所以沿途才有血跡斑斑、倉促拖行的痕跡。

山友譴責獵捕行為︰已是第三次

登山民眾陳國樑說，經常來挑鹽古道爬山，二十四日早上八點發現登山道沿途沾滿血跡跟鹿毛，相當駭人，覺得又是水鹿被獵捕了，已經是第三次了。

陳慶福說，多年前曾有人帶獵狗來這裡抓野兔，幾乎把兔子抓光，他也向獵人警告不能再有獵捕行為，否則報警，這次應是趁拂曉出擊，來不及抓人，呼籲民眾發現再有獵捕行為，馬上報警。

田中警分局表示，轄區朝興派出所並未接獲報案，將先調閱監視器及線索，再通報主管機關配合處理。

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