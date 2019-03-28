〈中部〉日治時期中埔菸葉檢驗廠 變身日照中心

2019-03-28

〔記者王善嬿／中埔報導〕日治時期建造、閒置十餘年的嘉義縣中埔鄉舊菸葉檢驗廠，由天主教中華聖母基金會規畫變身如文青咖啡館的日間照顧中心暨暖暖老人食堂，成為全縣第十二個日照中心，加上鄉內既有巷弄長照站、個案管理師服務據點，使中埔鄉長照服務更完整。

九十一歲邱阿嬤年輕時種植菸葉，她說，以前曾拿菸葉到檢驗廠檢驗，當時建物簡陋，就像倉庫一樣，現在重新修建裝潢，變得很美，能到此與人交誼和上課很開心。

另辦老人食堂 單次供餐150份

中華聖母基金會董事長陳美惠表示，中埔日照中心設有電動升降式盥洗台、引進日本高齡友善家具等，提供長輩學做手工藝、交誼空間，最多可照顧二百廿四名長輩，同時結合統一超商愛心零錢捐款成立老人食堂，單次可供應一百五十份餐食，免費供餐給通過評估的身障、急難家庭、中低收及低收戶等，一般戶酌收廿五元。

中埔鄉長李碧菁指出，中埔早年有菸葉田，鄉內留有三座菸葉廠房，菸葉檢驗廠是菸葉分級、檢驗處，原由國有財產署管理，三年前撥用由公所管理，花一千四百餘萬元修建，原打算當中埔村活動中心，聖母基金會提出日照構想，並投入七百五十萬元整建軟硬體設備。

嘉義縣長翁章梁說，全縣已成立十二個日照中心，其他六個籌設中，朝一鄉鎮市一日照中心目標邁進。

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