〈中部〉台中市沙鹿「死亡下坡」又車禍 地方盼高架化聲浪再起

2019-03-28

〔記者張軒哲／台中報導〕沙鹿向上路死亡下坡再傳車禍！一輛貨櫃車昨日上午行經向上路與自立路口下坡路段停等紅燈時，疑因超載煞車不及，緊急衝至對向車道，撞上一輛貨櫃車、擦撞三輛停放路邊自小客車，所幸兩名貨櫃車司機傷勢均不嚴重，但向上路往龍井交流道方向嚴重回堵，由於向上路下坡常發生大車煞車不及釀禍，地方要求此路段高架化的聲浪再起。

向上路六段往台中港方向是一段數百公尺長下坡，加上八線道快慢分流，離峰時間車速很快，近年來大小車禍不斷，最嚴重的車禍當屬二○一五年一台聯結車煞車不及，先是波及三台聯結車、十三台小客車及七台機車，又衝撞民宅，造成三死、五傷慘劇，之後相關單位徹底檢討，將汽、機車分流，降低大車對機車騎士威脅，傷亡人數也降低，但大車擦撞自小客車事故仍頻傳。

張姓貨車司機說，從國道至台中港區行駛此路段最便捷，但長下坡真的很危險，若短期無法改善路況或高架化，可以先規劃大車專用道直接行駛到港區，與自小客車分流。

對於向上路六段下坡道再傳車禍，市議員楊典忠表示，向上路為國三、台中工業區、精密科學園區通往台中港區的主要道路，大貨車、聯結車來往頻繁，盼市府以高架方式讓客、貨車分流，減少下坡道路口交通事故發生，確保汽、機車與當地民眾安全。

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