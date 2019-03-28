〈中部〉閒置28年台中舊糖廠變商場 台糖、三井簽約

2019-03-28

〔記者張瑞楨／台中報導〕閒置長達廿八年，位於東區的帝國製糖廠舊址，曾一度被威京集團炒作要開發「中華城」，卻是留下一個大坑洞的「爛攤子」，歷經台糖公司三年招標，昨天與三井不動產集團簽約，將打造成兼具購物、娛樂與餐飲的LaLaport（啦啦寶都）複合式親子商場，預計二○二三年竣工。

複合式親子商場 預計2023年完工

日商三井不動產集團於台中港打造的購物中心「Mitsui Outlet Park台中港」，啟用後又加碼投資東區的帝國製糖廠舊址，此開發案是三井集團在台灣的第五座商業設施開發案，也是台中市第二座商業開發案，昨天雙方舉辦簽約典禮，該開發案全名為「Mitsui Sopping park LaLaport」親子複合式商場（簡稱啦啦寶都），交通部長林佳龍、台中市副市長楊瓊瓔、台糖總經理管道一與三井集團常務執行董事船岡昭彥、台灣三井不動產董事長下町一朗等人出席。

三井在台中的第二個投資案

楊瓊瓔說，在市府協助下，三井集團在台中的第一個投資案「Outlet Park台中港」去年底開幕，吸引大批人潮與錢潮，三井集團在中市的第二個投資案LaLaport，她期待這塊停滯廿八年的台糖「明珠寶地」被開發後，能帶動東區發展新契機，市政府將全力協助解決各種行政流程與投資障礙。

三井：將可帶來逾2千個職缺

管道一表示，三井集團投資台中市，將讓中市經濟發展更進步；船岡昭彥也說，此片土地擁有百年歷史，開發完成後，預計帶來逾二千個工作機會。

地方憂慮會不會與威京開發案相似，淪為「夢幻一場」？議員鄭功進說，廿年前開發失敗，土方被挖走，留下四公頃大水池的「爛攤子」，是居民心中的痛，三井集團簽約時並未說明確切投資金額與辦理期程，因此他希望投資內容能明確，市府更應積極整合周邊的湖濱生態園區、產業故事館，不要讓該案又是「美夢一場」。

帝國製糖廠發展

帝國製糖廠空拍圖，新開發案位於圖中綠地，緊鄰圖後方的生態池。（中市政府提供、記者張瑞楨翻攝）

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