〈中部〉暨大師生埔里淨溪 每月檢測水質

2019-03-28

〔記者佟振國／南投報導〕國立暨南國際大學協助南投縣埔里鎮打造綠色生態城鎮，師生昨天進行杷城排洪道生態水質調查暨淨溪活動，同學換上「青蛙裝」下水撿拾垃圾，每個人在塑膠衣包覆下極度飆汗工作，真正體驗護溪志工辛勞，也呼籲民眾別再把河川當成露天垃圾場了。

杷城排洪道生態調查 隔月做1次

暨大科技學院推動大學社會責任實踐計畫，協助校區所在的埔里鎮，打造結合智能、減污、循環的綠色生態城鎮，其中水環境改善則是鎖定最近因投放環保酵素，在網路上引發正、反意見論戰的杷城排洪道。

暨大師生昨天與公所清潔隊、埔里河川生態保育協會志工舉行杷城排洪道首次生態水質調查與淨溪，暨大土木系專案助理教授楊智其、集集特生中心研究員葉明峰等學者專家也到場協助，未來杷城排洪道將每二個月進行河川生態資源調查及每個月進行水質檢測，透過長期監測了解河川概況，計畫以半年為期，向公所提出調查報告及具體建議事項。

針對日前發生投放環保酵素爭議，楊智其及葉明峰均語帶保留，強調不宜貿然投放，或許民眾立意良善，但開放的水環境不僅止於重視溶氧量一項那麼簡單，有複雜動植物生態系，建議這項計畫還是必須有謹慎詳盡的科學驗證，包括酵素成份分析，實驗室進行溫度等各項條件測試，了解酵素優勢菌種狀態，直接將PH值介三、四的酵素倒進溝中，確有洗淨、除臭功能，但倒進溪中可能會對水中動植物造成傷害。

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