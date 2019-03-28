〈中部〉彰化1胎3萬催生 就學遷籍留不住

2019-03-28

〔記者張聰秋／彰化報導〕領了就走！彰化縣政府頻頻喊窮，錢花得兇歸因於社會福利政策現金補助發多，其中，新生兒每胎三萬元補助一年就花掉縣庫近四億元，實施五年前四年已經吃掉縣庫十六億元，砸大錢結果幼兒人數三歲到四歲居然比○歲到一歲間少，少的幅度超過一成，顯然，不少幼兒領了補助到了要上學年紀，家長就讓小朋友遷移到外縣市居住就學。

新生兒增多 三、四歲時減少

政策由前縣長魏明谷任期推動，對此現象，他說，政策上路第一、二年，彰化縣新生兒出生率增加一成，約一萬二千人，全國排名僅次於也推動每胎三萬元新生兒補助的桃園市，政策刺激生育是有幫助的，若依鼓勵生育、增加全國新生兒人口的立場，就不要計較這個孩子是否留在彰化，政策若能推及全國由中央實施，刺激生育的效益會更明顯。

魏明谷︰鼓勵生育確有幫助

根據縣府民政處人口統計資料顯示，二○一五年十二月○歲到一歲幼兒一萬二五二九人，到了二○一八年十二月變成三歲到四歲時，只剩一萬一○二二人，少了一五○七人，也就是說少了十二％，當中除了極少數因疾病或意外等死亡因素，絕大多數戶籍都遷徙外地。

縣府自二○一五年開始實施每胎三萬元生育津貼補助，前四年受益人數和支出經費分別是二○一五年一萬三二六七人、三億三二九五萬五二○○元；二○一六年一萬三七八二人、四億一三四六萬元；二○一七年一萬三一○○人、三億九三○○萬元；二○一八年一萬二五六五人、 三億七六九五萬元。

發錢鼓勵生育，民眾看法褒貶不一，不少民眾說，領完補助就走人是不爭的事實，彰化縣砸錢讓債留子孫，卻幫到外縣市，政策有檢討修正的必要。不過，也有民眾覺得，四億元只占縣府歲出預算極微小的比例，錢真正用在縣民身上，總比浪費在不需要的建設和一次性活動還好。

副縣長︰整理資料檢討因應

對此，副縣長洪榮章指出，有不少戶政主任反映，家長領完三萬元生育補助後遷出小孩戶籍的情況的確存在，縣府日後會請各戶政所匯報相關數據資料，整理後會開會研商檢討，再決定因應之道。

社會處副處長陳素貞表示，政策發揮鼓勵生育的效益，今年經費已經編列，制度不變，明年俟今年年底預算編列情況再做檢討分析，目前談明年作法仍言之過早。

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