〈中部〉水碓南橋老舊 古坑爭取重建鋼拱橋

2019-03-28

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林古坑水碓南橋興設已四十多年，橋面太窄、樑底過低影響水流，且鋼筋裸露，為縣府列管老舊橋樑，古坑鄉公所、鄉代會積極爭取改建；雲林縣府工務處表示，水碓南橋已不符河道治理現況，勢必要改建，現已著手可行性評估。

橋面窄、樑底低 鋼筋裸露

古坑水碓南橋位在縣道一五四乙線跨越石牛溪，是古坑市區居民進出斗六主要橋樑之一，也是水碓、東和、荷苞及新庄等村落民眾到古坑必經橋樑，進出車流大。

古坑鄉代會主席鄭和義表示，水碓南橋位在主要幹道上，每天往來上千輛次，一五四乙線道路拓寬後橋樑沒有拓寬，橋面太窄，機慢車要與汽車爭道，險象環生。

古坑鄉長沈勝騰指出，水碓南橋啟用至今四十多年，如今橋墩裸露、橋上水泥多處龜裂脫落，加上橋面過低，遇有豪大雨、颱風夾帶大雨溪水暴漲時，湍急洪水沖刷橋墩，讓用路人膽顫心驚，擔心橋被洪水沖垮，地方爭取改建多年。

李姓民眾說，每天上下班都會經過水碓南橋，不僅橋墩裸露，橋上混凝土龜裂脫落，十年前曾補強，現在又有多處凸起脫落。

古坑鄉公所主任祕書林喬賢表示，由於該橋是古坑門面，地方盼能設置一座景觀橋樑，初步規劃為鋼拱橋，經費約二億元。

縣府進行改建可行性評估

縣府工務處公共工程科長鄭介旗指出，水碓南橋是老舊橋樑，因橋面過低、橋墩數太多，不符合河道治理現況，縣府向公路總局提案改建，獲補助進行橋樑改建可行性評估及規劃，現正評估中，未來將配合道路寬度，朝加高、加寬及減少橋墩數方向改建，橋樑的造型將再與地方溝通。

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