〈北部〉路口監視器有死角 爭取加裝鏡頭

2019-03-27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕路口監視器「只剩下裝飾功能」？花蓮縣鳳林鎮鳳信部落近日陳情，稱台九線鳳信長老教會前路口的監視器已超過十年，出車禍也調不到畫面，花蓮縣議會昨到場會勘，發現監視器僅二部且有死角，將爭取經費加裝。

警方則指出，會「沒畫面」的監視器大多是早期鄉鎮公所自行爭取經費裝設，系統與警局無法相容，目前只剩秀林鄉公所裝設的監視器系統較新仍可使用，其他鄉鎮自行裝設的監視器已損壞，裝設都在一、二十年以上，半年前已行文鄉鎮公所進行拆除，以免引起民眾誤會。

縣議員蔡依靜、議長張峻辦公室主任鍾蔚諮等人，昨天上午前往鳳信部落會勘。蔡依靜說，該路口監視器是九十八年裝設，目前正常使用，但只有二支鏡頭分別往南、北方向拍攝，監視器有死角才會拍不到畫面，評估需加裝二支鏡頭；另外，她昨天也到豐濱鄉石梯、港口、靜浦瞭解，其中台十一線到港口部落有S形彎道，常有駕駛人超車易發生車禍，而「整個港口部落都沒有監視器」，將盤點統整經費後裝設。

花蓮縣警察局統計，全縣路口監視器共建制主機二八三部、鏡頭四九八一支在重要道路路口、易肇事路段。監視器的新建、汰換、維修，中央每年分配給花蓮僅七百萬元經費，但因轄內監視器數量龐大，經費只夠拿來維修及汰換舊機、更新M-POLICE資訊系統，要裝設新機僅能仰賴議員補助款，議會議長張峻今年亦補助卅三支鏡頭。

為此，縣警局規劃申請花東基金，計畫在二○一○年至二○一三年爭取四千八百萬元，每年以一千二百萬元來建置車輛辨識系統、汰換老舊鏡頭。

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