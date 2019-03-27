〈北部〉美崙國中男聲合唱團 獲全國特優第一

2019-03-27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕成立只有短短三年，花蓮市美崙國中男聲合唱團參加今年全國學生音樂比賽，以九十分佳績獲得全國特優第一名，校長孫台育說，學校二位音樂老師發現許多孩子愛唱歌，三年前成立合唱團，孩子們用天生的歌喉，克服先天家庭經濟不利等因素唱出好成績，連續三年都得獎，今年一舉獲得全國賽「特優第一名」。

學音樂對許多家庭來說，光是買樂器、老師鐘點費都是昂貴的費用。花蓮市美崙國中學區內有不少清寒家庭，也有許多原住民學子很有音樂天份。音樂老師林毓文、陳小玲原本分別指導國樂團、直笛團，但長期和孩子相處，發現很多孩子都有一副歌喉，尤其是歲末才藝表演常有令人眼睛一亮的表現。

二位老師三年前向學校爭取成立男聲合唱團，因為上天賜與的嗓子就是最棒的樂器。林毓文老師說，孩子態度認真，老師就教得起勁，成立第一年就在全國學生音樂比賽拿到優等第一名、第二年也是優等，今年更上一層樓，以合唱曲「遊子回鄉」、「我喜歡」獲得總成績九十分，勇奪最高榮譽「特優第一名」。

指導老師陳小玲說，看到孩子在音樂中獲得自信及默契，唱出最美好的和聲，就是老師最欣慰的事，也感謝台北市立福澤基金會協助，為廿九名合唱團員添購比賽服，讓孩子驕傲帥氣地上台。

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