〈北部〉《以身為台灣人為榮》 越南女學生 獲優秀青年表揚

2019-03-27

〔記者江志雄／宜蘭報導〕來自越南的宜蘭縣國立蘇澳海事女學生鄭翠玄，來台一年半後歸化中華民國國民，今年獲選羅東鎮優秀青年接受表揚，並通過總統教育獎初審，她大讚這裡的自由滋味最棒，以身為台灣人為榮。

去年底拿到身分證

十九歲的鄭翠玄，原生父母是越南人，幼年喪父，母親嫁到台灣，二○一七年八月抵台依親時，完全不懂中文，歷經苦讀，八個月後摘下宜蘭縣三級會計能力測驗第一名，不久申請歸化變更姓氏，去年底取得身分證成了新台灣人。

在台生活期間，鄭翠玄感受到台灣充滿包容、多元及自由；進入蘇海就讀初期，因語言隔閡，老師刻意在課堂講慢一點，下課後問她有沒有聽懂，若有疑問，會不厭其煩解釋，直到聽懂為止，同學也伸出援手，幫她進入狀況。

鄭翠玄拿到台灣身分證後，被推薦參加羅東鎮優秀青年遴選，與在地學子一起接受評選，最終雀屏中選並接獲表揚；心路歷程被PO上網，網友留言鼓勵，她從中體認到台灣人的包容性，確認台灣是個多元開放國家。

大讚自由民主最棒

「自由最可貴！」最受鄭翠玄稱許的是台灣自由民主，只要不踰越法律，人人均能暢所欲言，她認為，呼吸自由空氣的滋味最棒，已把台灣當成新故鄉不想離開。鄭翠玄小時候見過許多不公不義的事，她立志要當律師伸張正義，對她而言，這個願望以前遙不可及，現在身在法治社會的台灣，從小志願有望實現，如果美夢成真，要把國內新住民列為主要關懷對象。

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