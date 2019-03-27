〈北部〉礁溪溫泉費與飯店一樣 住戶喊不公

2019-03-27

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉溫泉飯店林立，飯店抽取的溫泉水較一般住戶多很多；但住戶與飯店繳交的溫泉使用費，都是一度九元；鄉長張永德說，這種收費標準不公平，希望縣府研議將一般住戶的溫泉水費調降到一度五元；縣府表示，溫泉水費徵收標準由水利署統一訂定，將協助轉達地方聲音。

礁溪溫泉每天抽取總量管制上限為一萬四千三百二十六噸，一般住戶只佔三千噸約廿一％；飯店與民宿業者佔一萬一千三百廿六噸約七十九％，比例相當懸殊。

都是1度9元 盼降到1度5元

礁溪鄉長張永德昨在縣務會議指出，住戶抽取的溫泉水，真的比飯店、民宿業者少很多，但收取的水費卻都一樣，真的很不公平，地方期盼能將住戶的溫泉水費，每度至少調降到五元以下，這個問題早就二○一四年就向縣府反映過，但遲遲未獲得縣府的重視與改善。

張永德說，溫泉是有限資源，因此要總量管制，基於資源永續立場，使用量大的飯店業者，相對要負擔較多社會責任，在不讓業者反彈情況下，飯店、民宿可維持現行收費標準，但用水量較少的住戶，應該收取比較少的費用，這樣比較合理。

張永德也指出，縣府收取的溫泉水費，十分之一要繳給水利署，十分之九留在地方，這些費用應該部分回饋地方建設。

縣府：水利署統一訂定

縣府水利資源處長陳春錦回應，縣府接獲地方反映，曾多次轉達水利署希望能調降一般住戶的溫泉水費收費標準，但也未獲得答覆，縣府會持續向水利署溝通，針對礁溪比較特殊的住家、營業混和的型態，訂定出差別費率。

至於溫泉水費是否能回饋地方？陳春錦指出，縣府每年收取的溫泉水費約兩千萬元，用來支應礁溪建置觀測井等儀器設備，做好礁溪溫泉的管理，礁溪溫泉公園的設備也多是以這筆費用支應，大部分的錢都已用來回饋地方。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/