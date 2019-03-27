〈北部〉三星行健溪血流成河 4公頃遭污染

2019-03-27

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉行健溪水，前天遭染料染成紅色，河面一度紅通通，宛如「血流成河」；縣環保局昨天持續追查，估計受影響面積恐有四公頃，除了防堵污染源擴散，同時對事發地點周邊的土壤、農作物採樣送驗防患未然。

重要農業灌溉水源怵目驚心

三星鄉是三星蔥、上將梨產地，鄉內工廠不多，鮮少發生污染事件，前天下午驚傳重要農業灌溉水源行健溪，變成讓人怵目驚心的「紅河」。

駭人畫面被傳上網，造成震撼；網友留言「有夠誇張，不用罰死他嗎」、「行健溪這麼乾淨的也遭殃」、「就像酒駕一樣，有錢就是任性，不怕罰」，網路上罵聲不斷。

民眾清洗殘餘染料 廢水排入

環保局接獲通報，循線查獲住在行健溪上游的吳姓鄉民，清洗一個大型容器，桶內殘餘紅色染劑隨水流流入水利溝，最後匯集到行健溪；他發現苗頭不對，曾回抽部分廢水，但已來不及了，目前所知污染源與工廠無關。

防堵擴散 土壤農作採樣送驗

環保局昨會同縣府農業處再度稽查行健溪水染紅事件，確認肇因於吳姓鄉民清洗貝克桶槽內殘餘染料，廢水輾轉排放到行健溪，依違反水污染防治法告發，之後到紅色染料廢水棄置點勘查。根據空拍圖顯示，受影響農田與溝渠面積三到四公頃，已要求吳姓鄉民防堵紅色染料廢水擴散，並回收廢水、受污染土壤。

處3萬元以上300萬以下罰鍰

環保局表示，檢驗結果近日就會出爐，判斷其危害特性，再依規定啟動後續應變機制，確保農地及作物安全性，此事違反水污染防治法第三十條及第五十二條，可對吳姓行為人處三萬元以上、三百萬元以下罰鍰。

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