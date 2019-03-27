〈北部〉引藝文灌溉偏鄉 張斐懿造福學子

2019-03-27

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣立造橋國中的數學老師兼教學組長張斐懿，捨棄補習班的高薪，離開繁華大都市走入偏鄉，每天往返通勤兩個多小時，除了為造橋學子授業解惑，更邀請各地知名藝文家走入小校內演講，為缺乏資源的孩子們開拓視野，四年無悔付出不僅讓她獲選為苗栗縣優秀青年，更點亮無數偏鄉孩子人生。

張斐懿碩士畢業後，因希望造福更多清寒孩子，婉拒補教業者高薪延攬，投身學校教職；張斐懿說，教育不分貧富，「唯有學校教育才能讓每個學生都能從我身上學到知識。」

每天從台中到造橋國中，光通勤往返就需耗上兩個多小時，但張斐懿四年如一日，也從這段路程深刻體悟到城鄉資源的龐大差距。

張斐懿從生活周遭積極接觸藝文工作者，努力說服他們走入偏鄉小校演出及演講，包括國寶級歌仔戲團明華園、知名配音員賈培德等都被她的熱忱打動。

張斐懿認為，偏鄉學校的孩子懂得珍惜每份得來不易的外來資源，也因此能更能給予寶貴反饋，成為她教學工作上源源不絕的動力。

造橋國中林育伸表示，張斐懿除了生動活潑的課堂教學，也引入各式藝術人文資源，此次更獲選為苗栗縣社會優秀青年肯定，全校師生皆與有榮焉。

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