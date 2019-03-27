〈北部〉竹東軟橋百年堤壩 地方促列歷史建築

2019-03-27

〔記者廖雪茹／竹東報導〕新竹縣竹東鎮軟橋發電廠蓄水沉砂池堤壩，保存良好，已有百年歷史，在地文史工作者黎許傳認為深具歷史價值，依文化資產保存法向縣府文化局提報，建議登錄為歷史建築；縣府文化局長李猶龍表示，最快四月三日邀請審議委員現勘。

竹縣文化局：最快4/3現勘

黎許傳表示，這座堤壩位在南清公路（一二二號縣道）旁民宅後方，一九一七年日治時期（大正六年）由新竹電燈會社投資，自鑿隧道取引上坪溪水，經電燈圳引至軟橋莊內，建築堤壩蓄水沉砂，需用電時放水發電。

一九二六年為提升效益，獎勵大地主林春秀等人利用餘水在距發電廠約二百公尺處，讓新設的竹東圳汲取，供竹東街邊和外五里農田灌溉。

二次大戰以後，因發電機組損壞停止發電，一九六八年拆除機組和廠房，但保留蓄水池塘和堤壩，圳水依然供灌溉和民生使用。

兩側各有石橋 見證時代變遷

一九八五年為滿足新竹科學園區設立所需的潔淨水源，自來水公司自鑿取水隧道，新設引水圳路，原電燈圳改做地方區域排水溝渠。一九九二年軟橋發電廠復建，改以竹東圳路借水發電。

黎許傳說，這座RC混凝土堤壩雖已功成身退，但歷時百年依然挺立，兩側各有一座石橋的壩體保持良好，為台灣經濟發展從農業到科技產業的歷史轉換，做最有力的見證。

黎許傳說，他出生於竹東鎮軟橋里，距軟橋發電廠和蓄水沉砂池堤壩僅約三十公尺，深刻感受到發電所等相關建物的重要性，若不及時保護留存，相當可惜。

黎許傳說，軟橋社區不僅以彩繪村聞名，還發展有機農業和食農教育，曾獲得全國有機米第一名，更擁有不同時代的圳路和水利發電設備，豐富的人文歷史與自然生態值得深入挖寶。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/