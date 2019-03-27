〈北部〉春遊苗栗 逾120店家加碼優惠

2019-03-27

〔記者張勳騰／苗栗報導〕交通部觀光局推動春遊專案刺激國旅消費，苗栗縣政府響應於四月一日至六月三十日辦理自由行及團體旅遊補助，並與縣內觀光旅遊、食、宿等業者合作推出加碼優惠，業者並推出各項文創及「老時味」（即古早味）商品；苗栗縣長徐耀昌指出，春遊期間正值苗栗桐花及繡球花開季節，邀請全國的遊客春遊苗栗，尋找不一樣的在地風采，感受客庄情懷。

增8處借問站 打卡獲限量紀念品

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫指出，為提供遊客更便利完善的旅遊諮詢服務，全縣共設置二十六個借問站據點，包含今年增置八處借問站，分別為頭份市蘆竹湳古厝風情館、三灣鄉三灣梨鄉休閒農業區發展協會、頭屋鄉152日安咖啡、苗栗市老家藝文生活空間、獅潭鄉印象雲南食府、泰安鄉泰雅文物館、三義鄉月台茶棧及大湖鄉十份崠老茶亭等處，從三十日起，只要在這八站拍照手機打卡上傳粉絲專頁，前一百名可獲精美紀念小禮。

4月起跑 出示住宿證明即享有

文觀局昨天舉辦春遊專案及苗栗縣借問站啟動儀式，由徐耀昌及多位鄉鎮長共同啟動，歡迎遊客「春遊苗栗」A好康。

林彥甫表示，苗栗春遊優惠補助，除自由行每房現折五百元，青年入住苗縣大湖鄉、三義鄉、公館鄉、南庄鄉、苑裡鎮的民宿，可再多一次五百元住宿優惠，團體旅遊每人每日五百元補助，民眾最高可享補助一千五百元外。苗縣業者再加碼平日住宿最高可再折抵一千元，但住宿加碼優惠以苗栗春遊專案業者提供優惠資訊為主，詳情可上（臺灣旅宿網查詢）。

林彥甫指出，苗縣府並與苗栗縣觀光協會、旅館公會、民宿協會及各觀光旅遊業者等合作匯集超過一百二十間特約商家，祭出優惠活動，遊客自四月一日起，凡於活動特約商家，出示春遊苗栗住宿證明（收據或發票等憑證），即可享有特約商家的各項食、宿、遊、購、行超值優惠。

每月前一千名登錄遊客有超值補助

此外，苗縣府亦規劃四月送好玩卡產品、五月份RailBike搭乘體驗票券、六月份苗縣文創商品共三千份好禮，要送給四月至六月每月前一千名完成登錄苗栗春遊補助入住之遊客，來苗栗春遊的遊客，有機會獲總值超過三千元補助優惠。

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