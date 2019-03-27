〈北部〉《桃園》逾1甲子通道封閉 地主允售還路

2019-03-27

〔記者許倬勛／龍潭報導〕龍潭區十一分路連接中正路幹道，也是往來石門國小、國中的重要通道，但上週五張姓地主主張是私人土地，由法院執行官陪同刨除部分路段路面、並以鐵皮圍籬封閉，路寬因此大幅限縮，居民認為該路段已通行逾一甲子，封路將迫使居民、學生繞道。市府工務局、區公所與地方民代緊急和地主協調，擬採協議價購取得土地，週五前可望拆除路障，還路於民。

當地佳安里長羅濟巧說，原本雙向各一個車道的十一分路，因近卅公尺路段被封掉一個車道，目前只能單向通車，嚴重影響建林、富林、三林等里民和上班族、學生進出，而地主說封就封，也令人錯愕。

市議員徐玉樹表示，遭封路段爭議已有十餘年，二○○四年前龍潭鄉公所因未經地主同意就占用民地拓寬道路，張姓地主為此狀告法院，雙方纏訟十一年，二○一六年法院判決公所敗訴。此後地主要求公所還地或以每坪十萬元價購，雙方協商數次，公所稱會尋找替代道路、無需購地，地主認為公所無誠意，廿二日在法院執行官陪同下封地。

由於封路嚴重衝擊交通，徐玉樹偕同公所、工務局等出面協調，雙方各退一步，目前初步達成共識，地主同意以每坪六萬元售地，待市府評估後執行；另外，公所也將於週五前拆除路障、重新鋪柏油恢復原貌，還給民眾通行權。

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