〈北部〉逾6萬株 桃園彩色海芋季4/4登場

2019-03-27

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園彩色海芋季將於四月四日至廿一日在大園區溪海地區舉行，展區面積達五公頃，種植逾六萬株彩色海芋、兩萬株香水百合，並有十五萬株各式草花，市府也會舉辦海芋手工皂DIY等各式深度農事體驗活動，並提供早鳥半價優惠，即起至四月三日，民眾可透過「2019桃園彩色海芋季」官網查詢報名。

展區位於大園區聖德北路、田溪路口

今年的桃園彩色海芋季展區仍位於大園區聖德北路、田溪路交叉口，十八天的展期橫跨三個週末假日。其中四月四日至七日的清明節連續假期，將邀請知名「身聲劇場」裝扮成巨型蝴蝶與可愛的小小花仙子推出「花漾仙子大遊行」，還有「婚紗花嫁走秀」、「熱舞快閃」以及「緣定愛情海」等活動。

展期18天 每週六、日安排不同主題

第二週推出「芋見音樂日」，邀請紫羅蘭樂團、加勒比海Wailin’Soul樂團讓民眾感受浪漫愛情，贈送限量盆栽；第三週「芋下老人日」及「浪漫花茶日」，將安排單身男女配對、花田浪漫下午茶，現場另有創意盆栽、蠟燭、手環花製作、禪繞畫束口袋DIY免費體驗活動，也提供限量九百份花環，讓民眾打卡免費換。

市府農業局輔導在地農莊，配合彩色海芋季主題，以美食手作、在地出產、感受農莊等主軸，推出十八場深度農事體驗活動，包含下田摘海芋、自製海芋手工皂、草花花壽司、花饅頭以及下田插秧等。建議民眾可於上午參觀海芋季會場，中午至周邊餐廳用餐，下午搭乘免費接駁專車至配合農莊參加農事體驗活動，盡情享受浪漫花海之旅、並體驗農事文化。

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