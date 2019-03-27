〈北部〉通霄121、128縣道爛路 將花4520萬改善

2019-03-27

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮一二一、一二八縣道是通霄鎮重要聯外要道，是不少鎮民日常往來要道。惟不少民眾長期反映，道路品質不佳，多處出現凹陷，抨擊是「爛路」。苗栗縣府爭取前瞻計畫補助，加上縣府配合款總經費四千五百二十萬，將於近期施工改善，預計七月底完工。

近期施工 預計7月底完工

苗栗縣政府工務處指出，一二一縣道一﹒九七四公里至七﹒五六○公里，與一二八縣道一﹒七六○公里至三﹒六公里，兩段總長度七千四百二十六公尺，預計清明節連假過後廠商即可進場施工。將刨除路面五公分後重新鋪設，給通霄鎮民安全又平穩的道路。

一二一縣道則是通霄鎮市區通往梅南、城北、城南、城北、南和等里，有不少民宿、農場以及牧場等景點，居民指出，因沿途交通流量大導致道路凹陷，機車騎士騎車行經常會顛簸，險象環生。而一二八縣道大型車輛多，長期導致道路出現坑洞。

西濱白沙屯匝道 封路重鋪

另外，西濱快速道路白沙屯匝道約一百公尺路面，柏油路面嚴重破損，甚至有民眾批評如月球表面凹凸不平。苗栗縣議員張可欣也質疑，為何西濱通灣至白沙屯段工程去年才完工，今年匝道就破爛不堪，盼施工單位嚴加把關工程品質。

西濱工務段則指出，因為不少重車利用白沙屯匝道前往西湖鄉鋼鐵廠，重車壓過路面後導致路面出現縫隙，加上最近雨勢不停，雨水滲進縫隙後導致柏油路面破損，目前已經封閉匝道，將刨除後重新鋪設路面，預計三天內可完工。

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