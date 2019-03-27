〈北部〉漁港淤沙倒西湖濕地 苗縣府坦承疏失

2019-03-27

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府進行淤砂疏濬工程，但卻將淤沙傾倒至後龍鎮國家級西湖重要濕地內，遭環團砲轟嚴重破壞生態、帶頭違法。苗栗縣政府農業處昨到場會勘，承認工程確有疏失，將於一個月內清除淤沙恢復濕地原貌，後續也將另擇地點堆放淤沙，不再侵害西湖濕地。

公司寮漁港清淤出包

台灣生態學會研究員趙克堅指出，西湖重要濕地面積一百四十二公頃，位於西湖溪及後龍溪口，屬於獨特的泥沙混合灘地，同時具備泥、沙兩種生態系統，沙灘上有許多如角眼沙蟹等大型沙蟹，而沿岸的防風林堤防，也是東方環頸鴴重要的繁殖地，是西部海岸重要的人海共生保育溼地。

環團、議員轟破壞生態

然而，苗縣府農業處進行公司寮漁港清淤時，竟將淤沙傾倒於濕地內，造成生態擾動破壞，引發環團及縣議員砲轟，農業處副處長陳樹義解釋，早期該地尚未劃設為重要濕地，才會就近傾倒養灘，去年十二月公告為重要濕地後農業處也不知情，才會繼續傾倒淤沙。

農業處：不知已公告濕地

趙克堅質疑，二○一五年就已劃設濕地、二○一八年保育條例公告，但身為苗縣府公務員辦理工程卻未先釐清，案發後又稱不知情，根本推卸責任；此外，濕地內存在大量營建廢棄物，但農業處進行淤沙傾倒時竟未即時通報主管機關，明顯疏於管理。

縣府允一個月內清除淤沙

陳樹義坦承是苗縣府疏失，現階段會在一個月內清除堆積的淤沙，並偕同水利署清理現場的營建廢棄物，使濕地恢復原貌，後續清淤工程也會避開西湖濕地，未來清淤計畫將向漁業署申請經費，尋找合適地點堆置或販賣。

趙克堅建議，苗縣府應立即將不屬於沙灘原生物盡速清除，後續須進行長期生態監測，才能掌握沙丘與土丘的消長關係，只要維持自然生態平衡，無須另行養灘。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/