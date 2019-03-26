〈北部〉《花蓮》魚達人來帶路 31日教你買魚

2019-03-26

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市公所主辦「海是生活節～魚達人來帶路」首場講座日前洄遊吧圓滿完成，民眾透過影像認識台灣周邊海洋的豐沛魚群；公所指出，「魚達人來帶路」系列講座總共有七場，三十一日第二場講座將前往超市，由魚達人教民眾在超市魚類商品選買教戰守則。

市長魏嘉賢說，公所一連兩年辦理海是生活節，透過系列知識講座、藝術工作坊、小旅行及市集等活動來推廣公民教育，獲得相當高的評價，因此今年再度舉辦，邀請洄遊吧Fish Bar協辦，透過魚達人的經驗分享，讓參與講座的花蓮鄉親也能成為下一個魚達人，有興趣者可上公所網站或海是生活節FB查詢。

公所指出，「魚達人來帶路」系列講座總共有七場，結合花蓮豐富漁業文化及資源，讓大家了解魚從「大海到餐桌」的完整過程，同時在活動中特別安排了料理DIY及產地小旅行，跟著魚達人透過講座分享、影片觀賞、實地參訪及料理實作等方式，認識花蓮本地常見的漁法及當季性魚種，更緊密連結人類和大海的關係。

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