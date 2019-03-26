〈北部〉宜蘭民進黨立委初選登記 黃適超搶頭香

2019-03-26

〔記者張議晨／宜蘭報導〕民進黨下屆立委初選昨天登記起跑，宜蘭縣前副縣長黃適超搶得頭香，率先完成登記；已宣布參選的縣黨部主委黃建財，則由助理先領表。至於立委陳歐珀是否競選連任？他鬆口「會慎重考慮」。黃適超說，黨內有民主機制，盼與其他人「君子之爭」。

民進黨立委初選登記昨起至廿九日下午五點截止，黃適超昨上午十一點半，在妻子蔡金惠與近百支持者陪同下完成登記。

黃適超說，去年他卸下副縣長一職，投入地方選務，深入基層發現中央立意良善的政策，卻缺乏與地方溝通，未能「接地氣」，立委是中央與地方溝通的重要橋樑，他能反映鄉親需求，爭取地方建設，與眾人共同打拚。

宜蘭縣區域立委只有一席，立委陳歐珀連任兩屆，民進黨除黃適超，縣黨部主委黃建財昨也委由助理領表；黃建財說，會在廿九日前挑「好日子」，與支持者前往登記。

至於陳歐珀角逐縣長失利後，迄今未表態是否競選連任？昨受訪時鬆口說，最近收到中央、地方鼓勵與關心，也有鄉親勸進，宜蘭這席立委一定要保住，為了顧全大局，他會慎重考慮。

不過，陳歐珀去年接受媒體採訪時，曾說過「選縣長就不選立委」；對此，黃適超表示，他不予置評，且初選機制未規定「說過那些話」就不能參選，初選是公平公正的競爭，希望每位候選人都不去詆毀對方，唯有團結才能勝選。

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