〈北部〉牛頓蘋果樹後代 宜市爭取落腳宜大

2019-03-26

〔記者張議晨／宜蘭報導〕砸到物理學家牛頓的蘋果樹，有五株第四代嫡傳後代，十二年前從日本分株宜蘭，然後移植台中武陵農場，成為台、日兩國佳話。促成這樁美事的日本本莊東扶輪社前社長木內義範，昨到宜蘭市公所訪問，市長江聰淵盼從武陵農場分株，讓第五代蘋果樹落腳宜蘭大學，獲得木內義範允諾，預計四月就會有好消息。

五株第四代 移植武陵農場

一八一四年牛頓英國故居蘋果樹死亡，經嫁接保存繼續培植，後來分株輾轉送到日本；二○○六年五月廿日，日本本莊東區扶輪社送給宜蘭市五株牛頓蘋果樹苗，並附上血統證明是第四代，先種植在武陵農場宜蘭分場，隔離防疫一年後移植武陵農場。

牛頓蘋果樹來台灣十二年，小樹苗已經長到成人高度，長得「頭好壯壯」，每年三月底固定開花，成為台、日兩國民間社團友好見證。當年促成這樁美事的木內義範昨到宜蘭市訪問，市長江聰淵稱木內是兩國最佳「媒人」。

江聰淵說，牛頓蘋果樹分株來台，是由當時立委陳金德居中協助才能完成，日本很大方，一口氣送了五株，原本很擔心水土不服，還好都長得相當健壯。

預計四月就會有好消息

日方所贈的蘋果樹附有血統證明，要求不得再分株，去年宜市公所與宜蘭大學合辦「下一個牛頓」活動，宜大向市公所提議，希望日方允許武陵農場蘋果樹再分株，讓第五代落腳宜蘭大學。

江聰淵當面向木內義範提議，他說，宜蘭大學有農業專業，若蘋果樹落腳宜蘭，可做教學、研究使用，還有文化交流意義，盼日方能共同成就此事。木內義範表示，明年是本莊東扶輪社授證四十週年，宜蘭東區扶輪社四月也會到日本交流，他會盡快協助希望四月就有好消息。

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