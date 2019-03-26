〈北部〉羅東吃拜拜訂桌「內定」？公所：公開透明

2019-03-26

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東吃拜拜預計席開五百桌，昨天受理訂桌，現場大排長龍，鎮公所發出兩百多張號碼牌，但一百三十一號即額滿喊停，有上百人「槓龜」，被質疑不少桌數早就被「內定」；鎮公所回應，訂桌程序公開透明，絕無「內定」。

昨天受理 前天下午就排隊

羅東吃拜拜以辦桌形式舉辦，訂於四月四日晚間六點開席，由六家餐廳供餐，每桌原價三千元，鎮公所補助五百元，優惠價兩千五百元，並邀請陳雷等多名藝人獻唱，被認為物超所值，未演先轟動。

上百人槓龜 耳語民怨四起

羅東鎮公所上週三開記者會，說明將席開五百桌，昨天開始訂桌，一人限額三桌，有些人前天下午一點就到場排隊，夜宿羅東鎮公所廣場徹夜守候。訂桌作業啟動後，工作人員發號碼牌，排隊者推估，拿到號碼牌者即使每人都訂三桌，一百六十七號前均屬「安全名單」；不料，一百三十一號便訂完叫停，讓眾人錯愕。

停止訂桌後，上百人空手而返，眾人竊竊私語「被內定九十桌」、「有保障名額」之類耳語滿天飛；更有人質疑，活動席開五百桌，排隊者只訂到三百桌，其他兩百桌跑去哪兒？羅東鎮代張蕙蘭臉書PO文說，羅東吃拜拜訂桌，排隊排到民怨四起，網友留言，「太誇張了」。

另名羅東鎮代黃泰坤上午七點多排隊，排到兩百多號，最後也沒訂到；他分析供不應求原因，包括價格低於市價、大牌藝人表演，用餐時間適逢清明連假首日，許多人返鄉掃墓，預訂大拜拜流水席供家族聚餐，他建議明年活動增加桌數，滿足鄉親需求。

公所︰300桌供預訂 200桌請弱勢、貴賓

羅東鎮公所說，去年羅東吃拜拜席開一千桌，六百桌開放訂桌，今年考量場地因素，桌數砍半，提供三百桌給外界預訂，其他兩百桌宴請弱勢團體與貴賓，開放預訂的桌數訂完截止，均依規定處理。

鎮公所強調，針對鄉親的反映，公所會通盤檢討，至於明年活動是否增加桌數？將聽取地方意見再作評估。

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