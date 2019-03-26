〈北部〉行銷原鄉高山茶 竹縣擬辦評鑑

2019-03-26

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣除了知名的東方美人茶外，尖石、五峰這兩個原住民鄉所產的高山茶也頗獲消費者肯定，縣府召開原鄉茶產業發展研商會後，決定輔導推廣原鄉高山茶，鼓勵茶農在市場上闖出名號。

新竹縣政府參議靳邦忠去年代理五峰鄉長時，就輔導鄉內茶農以「高山雪霸茶」為品牌，行銷高山部落茶農生產的高山烏龍茶，他認為當地部落海拔、日照等條件很適合種高山茶，加上沒有污染，做出來的茶雖然量少，但有內行消費者肯定，所以在不影響水土保持下，可以輔導茶農逐步擴大產量。

新竹縣政府農業處表示，尖石、五峰兩鄉的茶葉生產面積最近十年成長約八倍，目前合計約六十二公頃，主要生產半發酵茶類的高山烏龍茶，經營模式為茶菁生產農戶及加工戶合作產銷，茶葉產銷班目前有二班，分別為尖石鄉特用作物產銷班第二班、第三班，輔導單位都是尖石鄉公所，五峰鄉則無成立茶葉產銷班。

參加原鄉茶產業發展研商會的縣議員劉建民建議，縣府農業處和原民處應協調農會系統、鄉公所組織輔導平台，輔導茶產業在原鄉扎根壯大，協助新竹縣的高山茶進入市場，最好能夠像北埔、峨眉的東方美人茶一樣享有高知名度。

縣政府表示，未來不排除比照東方美人茶評鑑的模式，舉辦高山烏龍茶評鑑來提升製茶品質和市場知名度，但會先調查茶農配合意願，也會參考東方美人茶產業發展過程中的製茶技術研習及評茶課程，先提升兩鄉茶農產製能力後再推動評鑑競賽。

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