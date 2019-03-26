〈北部〉國民黨3人搶竹縣立委提名 全民調拚出線

2019-03-26

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣下屆立委選舉的第一選區，國民黨昨天確定將以全民調方式，在四月廿日以前產生提名人選，共有立委林為洲、湖口鄉長林志華，以及基層黨員范振揆登記參與黨內初選，其中林為洲和范振揆都主張全民調，因為是登記參選者過半的意志，因此黨部決定使用全民調。

國民黨新竹縣黨部書記長兼代理主委洪文彬說，他們原希望透過協調方式產生最佳參選人，但是三人都以「舍我其誰」、「當仁不讓」的態度表達參選到底。昨天上午協調破局後，三人共同挑選民調公司，計畫配合中央黨部四月廿日完成第一波提名計畫，在這之前完成全民調作業。

洪文彬說，林為洲和范振揆都主張要全民調。前者認為國民黨推出的候選人要是「最強的」、「是所有選民能接受的」，一如他去年角逐參選新竹縣長時的初衷，所以要求全民調。

至於范振揆則考慮他平時經營網路社群，「空軍」比較多，反倒是黨員對他比較陌生，認為全民調對他比較有利。

相對於這兩人，湖口鄉長林志華要求「七三制」，除了認為他在黨員的熟悉度和好感度上較佔優勢，也認為這樣才能讓黨員保有發言權。

但因為另兩位參選者支持全民調，林志華也表示尊重，三人共同從黨中央所建議的民調公司中一起挑出兩家進行。

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